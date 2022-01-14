На какую прибавку к зарплате рассчитывают россияне в этом году

Довольны своей зарплатой и не хотели бы никаких прибавок только 3% россиян.

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какую прибавку к зарплате в этом году хотели бы получить жители России.

Каждый десятый респондент рассчитывает, что зарплата в 2022 году повысится до 10 тыс. рублей. На прибавку до 20 тыс. рублей в месяц рассчитывают 19% участников исследования, а 17% хотели бы получать до 30 тыс. рублей сверх сегодняшней зарплаты.

Еще 10% опрошенных хотели бы, чтобы их зарплата повысилась до 40 тыс. рублей, а 12% рассчитывают, что повышение составит до 50 тыс. рублей. 29% респондентов рассказали, что хотели бы зарабатывать более 50 тыс. рублей сверх текущего дохода.

Брать на себя больше работы ради прибавки к зарплате готовы почти три четверти опрошенных (73%).

При этом, почти столько же респондентов (74%) считают, что их зарплата ниже, чем у других специалистов того же уровня по России.

Из тех, кто считают, что работодатели им недоплачивают, 7% респондентов считают, что получают на 10% меньше. Треть опрошенных (32%) отметили, что им платят на 10-30% меньше. Еще 38% участников исследования рассказали, что по их мнению недополучают 30-50% доходов, а 23% – более 50% зарплаты.