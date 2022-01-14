Губернатор Приангарья и гендиректор «РЖД» встретились в Москве

Игорь Кобзев и Олег Белозёров обсудили участие компнании в социальных проектах области, сообщили SIA.RU в администрации области.

Так, в Тулуне готовится к открытию школа на 1275 мест, которая была построена на условиях софинансирования с ОАО «РЖД». В Нижнеудинске область и железнодорожники ведут совместную работу по модернизации стадиона «Локомотив», будут выделены средства на строительство второй очереди объекта и прилегающей парковой зоны.

Стороны отметили, что крайне важным является вопрос медпомощи жителям региона, особенно в отдаленных территориях.

В этом плане очень полезен опыт использования передвижного медцентра на базе поезда. Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» (ПКДЦ) совершил более 90 поездок по территории Иркутской области, было обследовано более 100 тыс. человек. Учитывая высокую социальную значимость этого проекта, ОАО «РЖД» принято решение о создании в 2023 году нового ПКДЦ, оснащенного самым современным медицинским оборудованием, который будет обслуживать регионы Дальнего Востока, а также Иркутскую область.

Участники встречи отметили, что большое значение для реализации туристического потенциала Иркутской области имеет развитие Кругобайкальской железной дороги. Планируются работы по созданию здесь комфортной туристической среды и модернизации пассажирской инфраструктуры с учетом планов муниципальных образований.