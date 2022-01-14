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Опасные литий-ионные батареи убрали с «Птичьей гавани» в Ленинском районе Иркутска

Мэрия Иркутска сообщила, что опасные отходы – литий-ионные батареи – вывезены с особо охраняемой территории «Птичья гавань» в Ленинском районе.

Отходы транспортированы до места временного хранения в компанию, которая имеет лицензию на соответствующую работу. Теперь предстоит зачистить почву, на которой размещались батареи, чтобы химикаты не попали в почву и водоем.

Для предупреждения чрезвычайной ситуации на особо охраняемой природной территории продолжает действовать режим повышенной готовности.

Напомним, ранее в «Птичьей гавани» были обнаружены опасные отходы. Информация о том, что неизвестные выгрузили коробки с батареями, поступила от жителей Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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