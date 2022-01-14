Жительница Иркутской области побила 20 машин в Сочи из-за плохого настроения

Полиция Сочи разыскивает 33-летнюю женщину, которая приехала на курорт из Иркутской области. Сибирячку подозревают в хулиганстве: по информации правоохранителей, она повредила 20 автомобилей из-за плохого настроения, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел во время новогодних каникул. Жительница Приангарья поздно вечером пинала припаркованные на стоянке автомобили и била их по дверям.

«В соцсетях опубликовано видео, на котором женщина идет по парковке, бьет ногами по машинам и поет «Гну свою линию». Видео снимал мужчина, который при этом уговаривал женщину прекратить хулиганить, но она в ответ только жаловалась на жизнь. В конце съемки туристка показала на видеокамеру свой паспорт», – говорится в сообщении.

Личность предполагаемой хулиганки не раскрывается.