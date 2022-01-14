Спорткомплекс в Зиме отремонтируют за 45 млн рублей

Спорткомплекс в городе Зиме Иркутской области отремонтируют до конца мая текущего года, сообщает RosTender.info.

«Учреждение проводит тендер на капитальный ремонт здания по адресу улица Григорьева, 16. Заявки на участие в конкурсном отборе принимают до 31 января, с подрядной организацией заключат контракт на 45 млн рублей», – следует из сообщения.

Подрядчику предстоит установить новые оконные и дверные блоки, обновить кровлю, стены и пол, огнезащитное покрытие металлоконструкций, а также заняться реконструкцией электроснабжения, электроосвещения, канализации и системы отопления. На заключительном этапе ожидается благоустройство прилегающей территории.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы.