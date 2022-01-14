Росавиация назвала причины экстренной посадки в Иркутске обледеневшего самолета S7

Росавиация завершила расследования и выяснила точные причины экстренной посадки в Иркутске самолета авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего полет по маршруту Магадан – Новосибирск 2 декабря 2021 года, сообщает ТАСС.

«Перед вылетом самолет был покрыт слоем снега. От снега были очищены стабилизаторы и крылья самолета, также они были обработаны противообледенительной жидкостью. Однако во время обогрева лобового стекла воздушного судна часть снега растаяла и стекла на фюзеляж, где замерзла около приемников полного давления, образовав ледяной барьер. Данный заслон искажал воздушные потоки и, как следствие, приводил к недостоверным сведениям о скорости самолета, пока лед не сорвало потоком воздуха», – говорится в сообщении.

Также стало известно, что экипаж и наземный персонал не обсуждали вопрос очистки от снега верхней части фюзеляжа и носовой части, считая, что снег не мокрый, а «пушистый» и сам упадет в процессе взлета. По существующим нормативам, экипаж и наземный персонал должны были очистить нос и верхнюю часть фюзеляжа, чтобы избежать подобной ситуации.

Кроме того, в процессе набора высоты из-за разницы в регистрации воздушных скоростей произошел переход системы управления самолета из обычного режима в управление без автопилота.