Падение на рынках продолжается

На торгах 14 января снижение на российских фондовых площадках продолжилось. Индекс Мосбиржи к 13:35 мск терял 2,11%, а РТС опускался на 1,87%. При этом объемы операций с акциями на ФБ ММВБ сегодня примерно на 60% выше среднего за последний месяц, отмечают Аналитики «Фридом Финанс»:

– Инвесторам стоит внимательно пересмотреть свои инвестиционные портфели в преддверии февраля, который является сезонно самым слабым месяцем на фондовых площадках. Ведущие биржи США, Европы и Юго-Восточной Азии корректируются в ожидании ужесточения политики ФРС с марта.

Нефть дорожает на фоне прогнозируемого трейдерами на этот год восстановления импорта в Китае.

Рубль слабеет в парах с основными валютами, однако мы считаем реакцию инвесторов излишне эмоциональной. Высокая вероятность продолжения повышения ключевой ставки Банком России выступает фундаментальной поддержкой для рубля.

Лучше рынка сегодня выглядят акции MКБ (+0,56%), завершившего поглощение банка «Кольцо Урала». Позитивный тренд по этой бумаге продолжится до достижения ценой отметки 7,4 тыс. руб. Также в плюсе акции Татнефти (+0,48%).

Наиболее глубокое падение без новостей демонстрируют котировки Тинькофф Банка (-7,76%), цель коррекции по ним — 5,4 тыс. руб. Также в числе аутсайдеров бумаги Globaltrans (-5,50%).

Сегодня Распадская объявит размер дивиденда за девять месяцев 2021 года. Прогнозируется выплата в размере 28 руб. на акцию, что предполагает доходность 5,8%. В этой связи на открытии торгов 17 января стоимость акций компании упадет на размер дивиденда.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3580–3560 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,20–76,50 и 87,30–87,50 соответственно.