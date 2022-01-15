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Куйтунский район оказался в ТОП-3 по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в тройке лидеров по суточной заболеваемости оказались  Иркутск, Куйтунский и Иркутский районы, где выявлено 142, 41 и 31 новый случай соответственно.

За последние сутки в Приангарье заболели 323 человека, с начала пандемии – 161,5 тысячи.

Выздоровел за сутки 271 человек, число госпитализированных снизилось до 1,9 тысячи. Скончались о ковида за день 17 людей, один – от сопутствующих патологий.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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