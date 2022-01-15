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Пьяный водитель Audi в Иркутской области пытался дать взятку в 205 тысяч рублей полицейскому

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего водителя Audi, который, предположительно, пытался дать взятку в 205 тысяч рублей полицейскому в Чунском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 10 января в поселке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль  Audi, водитель которого был с признаками опьянения. Чтобы избежать привлечения к ответственности мужчина передал сотруднику полиции деньги. Полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем руководству.

Установлено, что с 2017 года подозреваемый лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, по уголовной статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» ему грозит до 12 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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