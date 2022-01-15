Власти заявили о росте числа заболевших штаммом коронавируса «Омикрон» в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе увеличилось количество заболевших новым штаммом коронавируса «Омикрон» – на сегодняшний день выявлено четыре случая, ранее было зафиксировано два.

«Пока в Приангарье всего четыре подтвержденных случая заражения омикроном. Но не стоит расслабляться. Вирус коварен», – отметил глава региона.

Напомним, ранее минздрав Приангарья предупредил, что в области через 2-3 недели начнется новая, пятая, волна пандемии коронавируса. В том числе, ожидается увеличение числа заражений штаммом «Омикрон».