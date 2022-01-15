Проекты из Иркутской области получили президентские гранты на сумму 54 млн рублей

Подведены итоги первого конкурса президентских грантов 2022 года, согласно результатам, 29 проектов из Иркутской области получили президентские гранты на общую сумму 54 млн рублей, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Проекты Иркутской области вновь среди лучших. Конкуренция была огромная. Поздравляю победителей! Это 29 проектов на общую сумму более 54 млн рублей. Из них семь проектов из сферы культуры на 13,5 миллиона», – рассказал губернатор.

Среди проектов-победителей – спектакль-перформанс «Все нерпы попадают в рай» театральной «Студии О», где занимаются особенные люди; театральные занятия для жителей социальных деревень; межпоселенческий фестиваль народных ремесел; цикл поездок «Музейный десант» в отдаленные населенные пункты; автопробег и фестиваль «Дружба-Найрамдал», а также другие.