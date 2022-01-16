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Шесть человек пострадали, один погиб при столкновении двух иномарок в Боханском районе

Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Wish в районе села Тараса Боханского района Иркутской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Приангрью.

«По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб и шестеро доставлены в медицинское учреждение. Погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане. Все участники ДТП взрослые», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на 100-ом км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда». Сотрудники полиции работают на месте происшествия, производят сбор доказательств и устраняют последствия дорожного инцидента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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