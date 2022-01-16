Два автомобиля провалились под лед Ангары за сутки в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области за сутки зафиксировало два происшествия, связанных с провалом автомобилей под лед реки Ангары, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Вечером 15 января стало известно, что под лед провалился автомобиль Nissan в Усольском районе. Хозяин машины не пострадал, поскольку сначала под воду ушли лишь колеса иномарки. За ночь транспорт полностью затонул и оказался на глубине около 4 метров. Установлено, что водитель решил срезать путь, выехал на неокрепший лед, но на расстоянии 100 метров от берега машина ушла под воду.

Утром 16 января при мониторинге социальных сетей был выявлен факт провала легкового автомобиля Toyota в районе 27-го километра Байкальского тракта. Установлено, что водитель выехал на лед и двигался вдоль берега, через некоторое время машина провалилась. Люди, находящихся внутри транспорта, успели выбраться. Глубина в месте провала составляет около двух метров. Мужчины при помощи лебедки пытались вытащить авто, но повредили ходовую часть, потому бросили машину на льду в нескольких метрах от берега.

«В обоих случаях происшествия произошли в результате нарушения водителями правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лед вне переправ», – пояснили в МЧС.