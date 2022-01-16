Братск вернулся в тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в тройке лидеров по суточной заболеваемости оказались Иркутск, Братск и Иркутский район, где выявлено 156, 30 и 29 новых случаев соответственно.

Братск не был ТОП-3 по заболеваемости с 9 января. 15 января здесь официально не было подтверждено ни одного случая инфицирования.

За последние сутки в Приангарье коронавирусом заболели 347 человек, с начала пандемии – 161,9 тысячи.

Выздоровели за сутки 182 человека. Скончались непосредственно от ковида за день 16 людей.