Губернатор Иркутской области восхитился красотой местной природы и призвал не сидеть дома

Глава Иркутской области Игорь Кобзев посвятил выходные прогулке на свежем воздухе, о чем он рассказал в соцсетях: губернатора восхитила красота местной природы, в связи с чем он призвал местных жителей не сидеть дома.

«Не перестаю восхищаться сибирской зимой. Все по классике: мороз и солнце. С удовольствием посвятил время в выходные прогулке. Погода очень комфортная. <…> Красиво! Не сидите дома, выходите на улицу. Врачи не зря советуют зимой гулять хотя бы полчаса в день, целебность зимнего воздуха доказана!» – написал он.

По информации Иркутского гидрометцентра, в текущем году средняя температура воздуха по области выше средних многолетних значений на 1−6°.