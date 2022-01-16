Новости

Выявляющие штамм ковида «Омикрон» тесты будут стоить на 20-30% дороже – разработчик

Новая тест-система, выявляющая штамм коронавируса «омикрон», разработанная учеными из Новосибирска и Санкт-Петербурга, будет стоить на 20-30% дороже используемых сегодня тестов, пишет ТАСС со ссылкой на одного из разработчиков, молекулярного биолога и директора компании «Современные лабораторные технологии», занимающейся внедрением разработки, Евгения Печковского.

Читайте также:

Братск вернулся в тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье
16 января 2022
Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 14%
15 января 2022

«Новый тест – так называемый мультиплекс. Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому –соответствует ли он штамму «омикрон». Исследование занимает 1 час 25 минут. Для тог, чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление 3 из 10 мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму. Это, конечно же, повлияло на себестоимость медицинского изделия. Мы ожидаем, что тест будет на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус», – сказал Печковский.

Он также добавил, что новая тест-система должна оказаться дешевле системы ФМБА, которая вскоре появится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4838)


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 14%
Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили
До создания коллективного иммунитета в Иркутской области не хватает 232 тысяч привитых
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании