Выявляющие штамм ковида «Омикрон» тесты будут стоить на 20-30% дороже – разработчик

Новая тест-система, выявляющая штамм коронавируса «омикрон», разработанная учеными из Новосибирска и Санкт-Петербурга, будет стоить на 20-30% дороже используемых сегодня тестов, пишет ТАСС со ссылкой на одного из разработчиков, молекулярного биолога и директора компании «Современные лабораторные технологии», занимающейся внедрением разработки, Евгения Печковского.

«Новый тест – так называемый мультиплекс. Система проверяет один образец сразу по двум каналам: по одному мы выявляем, есть ли генетический материал коронавируса, по другому –соответствует ли он штамму «омикрон». Исследование занимает 1 час 25 минут. Для тог, чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление 3 из 10 мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму. Это, конечно же, повлияло на себестоимость медицинского изделия. Мы ожидаем, что тест будет на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус», – сказал Печковский.

Он также добавил, что новая тест-система должна оказаться дешевле системы ФМБА, которая вскоре появится.