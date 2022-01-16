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Продажи абонементов в фитнес-клубах России упали с начала 2022 года на 13,7%

Продажи клубных карт и абонементов фитнес-объектов за две недели 2022 года в среднем по России сократились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

«Мы проанализировали показатели 493 фитнес-клубов, сетевых и одиночных, которые расположены в 72 регионах страны, за 14 дней января 2022 года. Результаты показали, что продажи клубных карт и абонементов сократились в среднем на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатели посещаемости объектов с начала января также демонстрируют падение – в среднем минус 4,7%», – сказала она.

Около 70% игроков российского фитнес-бизнеса – преимущественно одиночные объекты – отмечают, что сейчас наблюдается спрос на клубные карты и абонементы с коротким сроком действия, на один или три месяца: соотношение продаж годовых карт к «коротким» составляет 60% на 40%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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