Новости

Отношения России и НАТО подошли к красной линии – Песков

Читайте также:

Международная напряженность ослабила индексы и рубль
17 января 2022
«Если чувствуешь, драки не избежать – бей первым». Эксперты – о ситуации на финансовом рынке
14 января 2022

Ситуацию Москва больше терпеть не может, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова CNN.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.

Как отметил Песков, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».

НАТО – это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил Песков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз на 2022: что будет с рублем, долларом и нефтью
Прогноз: российский авторынок вырастет на 3% в 2022 году
Прогноз: Дефицит на авторынке сохранится как минимум до середины 2022 года
Прогноз: Рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждение
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании