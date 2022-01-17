Отношения России и НАТО подошли к красной линии – Песков

Ситуацию Москва больше терпеть не может, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова CNN.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», – сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя видение Москвы текущей ситуации вокруг Украины.

Как отметил Песков, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к «красной черте», ситуации, которую Москва «не может больше терпеть».

НАТО – это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам России, заявил Песков.