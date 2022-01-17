Названа дата запуска «Северного потока – 2»

Ее назвал РЕН ТВ директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер.

«Я уверен, что «Северный поток – 2» запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», – рассказал он.

Келер отметил, что после запуска можно будет видеть стабилизацию, а не постоянные колебания, которые наблюдались в последние недели.

«Так что это, безусловно, повлияет на ситуацию в будущем, и я знаю, что европейские партнеры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в «Северном потоке – 2», очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу», – уточнил специалист.

Также эксперт дополнил, что «Газпром» не заинтересован в высоких ценах, потому что они приведут к снижению уровня потребления газа.

«Высокие цены приведут к сокращению потребления газа, потому что высокие цены останавливают промышленное производство. Поэтому «Газпром» уж точно не заинтересован в слишком высоких ценах. Нам нужно найти ситуацию, которая снизит цены до устойчивого уровня, чтобы потенциал природного газа для ЕС мог быть использован европейским потребителем», – рассказал Келер.