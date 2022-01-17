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Ледовая переправа Новая Уда – Чичково открыта в Усть-Удинском районе

Она проходит через Братское водохранилище, сообщили SIA.RU в пресс-службе Иркутской области.

«15 января 2022 года открыта ледовая переправа через Братское водохранилище на участке Новая Уда – Чичково в Усть-Удинском районе. Установленная грузоподъемность переправы составляет пять тонн», – передает администрация области.

В Иркутской области, по данным МЧС на 10 января, действовало 20 ледовых переправ в 8 районах. Всего в зимний период на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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