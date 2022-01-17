Треть иркутян недовольны новым местом трудоустройства

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области, и выяснила их планы по смене работы в наступившем году.

Почти треть респондентов из Иркутской области, сменившие работу в течение 2021 года, считают, что новое место хуже предыдущего (31%), еще 30% напротив, оценивают его как более удачное, по сравнению с прошлой работой, столько (29%) не видят разницы. А 10% затруднились ответить.

Среди тех, кто чаще оценивают смену работы позитивно, преобладают ИТ-специалисты (41%), а больше всего негатива по поводу нового трудоустройства – у представителей высшего менеджмента (46%).

Не исключают для себя смену работы в 2022 году 73% трудоустроенных соискателей региона, 9% точно не планируют это делать, остальные пока не определились.

48% из работающих респондентов в нынешнем году намерены сменить сферу профессиональной деятельности: как правило, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%).

Чаще всего в качестве новой сферы респонденты рассматривают информационные технологии – 14% из тех, кто хочет сменить профессию, выбрали этот вариант. Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).