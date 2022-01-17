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Лев Покровский назначен территориальным директором Банка Уралсиб в Иркутске

Лев Михайлович Покровский родился в 1986 году в Иркутске, рассказали SIA.RU в банке.

Закончил экономический факультет Иркутского филиала РЭУ им. Плеханова. В банковском бизнесе начал работать в 2007 году специалистом по прямым продажам. С 2019 года работал в должности регионального управляющего по малому бизнесу в ПАО «РОСБАНК».

В должности Территориального директора Иркутской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лев Покровский будет заниматься наращиванием клиентской базы и расширением бизнеса в городах Иркутск и Ангарск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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