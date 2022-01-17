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Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными 2021 года

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными по итогам 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру

Эксперты портала проанализировали как текущие условия по каждому из продуктов, так и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: размеру процентной ставки, полной стоимости кредита, сумме ежемесячных платежей, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, сумме и сроку кредитования. Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат. Дополнительно рассматривался критерий надежности банка.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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