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Уличное освещение восстанавливают в иркутском микрорайоне «Союз»

Специалисты проверили 200 светильников, больше половины из них оказались нерабочими. Сейчас их заменяют, сообщили SIA.RU в мэрии.

«Вопрос о передачи линий на баланс города назревал давно: сети не использовались и были бесхозными. Сейчас он решен, и все линии перейдут к муниципалитету», – рассказал заместитель мэра Антон Медко.

Полный ремонт освещения завершат в феврале. Светильники заменят по периметру жилого района и на центральных улицах.

По всем вопросам наружного освещения необходимо обращаться по телефонам:

  • 40-09-02 (Иркутск-2, ул. Трактовая, ул. Олега Кошевого);
  • 72-32-32 (Правобережный и Октябрьский районы);
  • 72-21-21 (Свердловский и Ленинский районы).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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