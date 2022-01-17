Уличное освещение восстанавливают в иркутском микрорайоне «Союз»

Специалисты проверили 200 светильников, больше половины из них оказались нерабочими. Сейчас их заменяют, сообщили SIA.RU в мэрии.
«Вопрос о передачи линий на баланс города назревал давно: сети не использовались и были бесхозными. Сейчас он решен, и все линии перейдут к муниципалитету», – рассказал заместитель мэра Антон Медко.
Полный ремонт освещения завершат в феврале. Светильники заменят по периметру жилого района и на центральных улицах.
По всем вопросам наружного освещения необходимо обращаться по телефонам:
- 40-09-02 (Иркутск-2, ул. Трактовая, ул. Олега Кошевого);
- 72-32-32 (Правобережный и Октябрьский районы);
- 72-21-21 (Свердловский и Ленинский районы).