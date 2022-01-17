АТБ определил победителя акции «Выиграй 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5% годовых»

В преддверии Нового года Азиатско-Тихоокеанский банк провел акцию «Выиграй 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5% годовых». Пять победителей, которые отбирались еженедельно, получили вознаграждение по 55 тысяч рублей. Главный призер выиграл 555 тысяч рублей.

Победителем, получившим основной приз, стал Валентин Алексеевич Т., оформивший потребительский кредит в офисе АТБ в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

«Чудеса случаются с теми, кто в них верит. Я не устаю повторять это воспитанникам своей детской спортивной школы в поселке Белореченском. Я благодарен за одобренный кредит да ещё и по сниженной ставке. Деньги помогли мне решить мои задачи. Теперь для меня АТБ не только банк с выгодными условиями обслуживания, но и банк, где работают люди, которые могут творить чудеса. Выигрыш хочу потратить на развитие своей спортивной школы для детей», – рассказал Валентин Т.

«Наш банк не просто предлагает выгодные условия кредитования, но является по-настоящему домашним для жителей регионов присутствия. Именно поэтому мы индивидуально подходим к каждому нашему клиенту», - добавил Сергей Конев, директор департамента развития кредитных продуктов АТБ.

Акция «Выиграй 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5% годовых» проводилась с 24 ноября по 31 декабря. В ней участвовали клиенты банка, оформившие потребительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей. Имена всех победителей опубликованы на странице акции.

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