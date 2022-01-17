ВТБ Капитал Инвестиции продолжает дарить акции за прохождение обучающего курса

ВТБ Капитал Инвестиции до 30 июня 2022 года продолжат дарить новым клиентам акции российских компаний за прохождение специального курса по инвестициям, разработанного для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Всего с момент запуска программы подарки получили порядка 380 тыс. клиентов. Общий объем подаренных акций составил более 3 млн штук.
Специальный обучающий курс по инвестициям доступен в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Чтобы получить до 10 бумаг, которые впоследствии можно продавать за реальные рубли, надо после прохождения каждого урока правильно ответить минимум на два вопроса из трех.,br> Программа состоит из 10 уроков и разработана для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Ее прохождение даст базовые знания, необходимые для успешного старта в инвестициях: об особенностях акций, облигаций, фондов, валюты и золота. Начинающие инвесторы получат представление о том, как собирать портфель и как им управлять, а также узнают о тонкостях и нюансах инвестиционного процесса. На прохождение урока требуется всего несколько минут, после предлагается пройти мини-тест.
Кампания «Акции в подарок» стартовала 1 июня 2021 года.
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«Мы приняли решение продлит срок стимулирующей обучение программы, так как считаем, что за грамотным инвестором будущее нашего фондового рынка. Нам бы очень не хотелось, чтобы начинающий инвестор разочаровался в инвестировании, поэтому мы стараемся его уберечь от необдуманных шагов и вероятных ошибок. Школа инвестора ВТБ, еженедельные войс-чаты в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции с ведущими аналитиками, инвестконсультантами и портфельными управляющими, а также акции в подарок за прохождение обучающего курса, все это, я уверен, поможет начинающим инвесторам стать успешными и получать от процесса инвестирования удовольствие и доход», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.