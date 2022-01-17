Дальневосточный банк предложил скидку 20% при покупке билетов авиакомпании «Победа»

Дальневосточного банк сообщил, что с 15 января по 28 февраля 2022 г. при оплате билетов авиакомпании «Победа» картой JCB можно получить скидку 20 %. Акция распространяется на все рейсы по России и на зарубежные из Москвы в/из ОАЭ.

Для участия в акции:

На официальном сайте авиакомпании «Победа» (pobeda.aero) подберите желаемый рейс по дате, времени и маршруту, выберите тариф с нужными услугами, заполните данные о клиентах. На странице оплаты введите в специальном поле промокод JCB2022. Оплатите покупку картой JCB Дальневосточного банка. Скидка применится автоматически.

Приобретайте авиабилеты по привлекательным ценам вместе с картами JCB Дальневосточного банка! Скидка может быть применена к базовому и пакетным тарифам (Базовый, Максимум, Выгодный). Количество покупок со скидкой по одной карте JCB ограничено: скидка применяется только на первые три транзакции, совершенные по карте JCB, за весь период проведения акции.

Подать заявку на выпуск карты JCB можно на сайте Дальневосточного банка в разделе «Частным лицам / Банковские карты», в любом офисе Банка или по телефону Единого контактного центра 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

В акции не участвуют кобейджинговые карты МИР-JCB. Скидка применяется только к стоимости тарифа и не распространяется на отдельный выбор дополнительных услуг. С подробными условиями акции «Скидка -20 % на Победу с картой JCB» можно ознакомиться на сайте www.pobeda.aero/jcb2022/.