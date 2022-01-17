Новикомбанк победил в конкурсе на размещение средств бюджета Самарской области на банковских депозитах

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности, признан победителем отбора заявок на размещение средств бюджета Самарской области на банковских депозитах до востребования в 2022 году. Отбор проведен Главным управлением организации торгов по Самарской области для Министерства управления финансами Самарской области.

Победитель среди коммерческих банков на текущий год был определен комиссией по совокупности критериев отбора, но в первую очередь, исходя из величины, предложенной его участниками процентной ставки. Министерство управления финансов Самарской области выступило уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области на заключение генеральных соглашений на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах и договоров банковского вклада (депозита).

Сейчас размещение временно свободных бюджетных средств на банковских депозитах является дополнительным источником доходов для регионов. Эффективная организация использования средств регионального бюджета обеспечивает последовательное развитие и совершенствование бюджетной системы, долгосрочную макроэкономическую стабильность и создание условий устойчивого экономического роста.

Победа в отборе заявок на размещение средств бюджета Самарской области на банковских депозитах в очередной раз подтвердила высокий уровень Новикомбанка, так как к кредитным организациям, которые могут привлекать бюджетные средства на свои депозитные счета, предъявляются специальные требования. Банк должен обладать универсальной лицензией и располагать капиталом в размере не менее 25 млрд рублей. Также для работы с бюджетными средствами требуется подтвердить свою кредитоспособность кредитным рейтингом по национальной шкале не ниже уровня "A-(RU)" АКРА или не ниже уровня "ruA-" Агентства "Эксперт РА". Кроме того, банк не должен иметь просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в нем Федеральным казначейством, и необходимо участвовать в системе обязательного страхования вкладов.

«Это очередной пример развития партнерских отношений между Новикомбанком и органами государственной региональной власти, при котором обеспечивается сохранность бюджетных средств, расширяется собственная доходная база регионов и предоставляются дополнительные источники ресурсов для кредитования реального сектора экономики. Размещение бюджетных средств в нашем банке открывает новые возможности для реализации национальных проектов в Самарской области. Мы благодарны такому крупному региону за доверие, и готовы расширять сотрудничество с другими субъектами, предлагая наиболее выгодные условия», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.