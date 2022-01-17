Примсоцбанк предложил специальные условия на кредиты до конца января

Примсоцбанк напоминает о том, что до 31 января 2022 года во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, а также эквайрингу, рассчётно-кассовому обслуживанию, аренде депозитарных ячеек и сопровождению ВЭД в рамках акции "Удачного года".

Какие предложения входят в акцию «Удачного года» для физических лиц:

1. Традиционный вклад «Новогодний чулок» с повышенной ставкой. Подать заявку можно здесь.

2. 15% скидка на сейфинг при пролонгации аренды ячейки на срок более 1 года. Ознакомиться с тарифами можно здесь.

3. Потребительский кредит на 500 тысяч рублей всего по двум документам. Подать заявку можно здесь.

4. Бесплатная кредитная карта Platinum с лимитом до 3 млн. рублей. Подать заявку можно здесь.

5. Ипотека «Все включено» по двум документам на покупку квартиры на вторичном или первичном рынке или рефинансирование ипотеки. Подать заявку можно здесь.

6. Повышенное начисление бонусных миль по карте S7 – «Стань ближе к полету». Подать заявку можно здесь.

Для юридических лиц и ИП:

1. Бесплатная постановка/принятие на учет контракта для всех участников ВЭД в период с 13.12.2021 по 31.01.2022 г. Получить консультацию.

2. Скидка на РКО и эквайринг. При регистрации терминала скидка 0,1% на эквайринг и скидка 50% на 2 месяца с момента открытия на пакет РКО «Лайт» (для новых клиентов). Пониженная комиссия за куайринг (оплата по QR СБП) будет действовать пониженная комиссия – до 0,7%, удержанная комиссия за декабрь вернется в январе (при поддержке Министерства экономического развития для субъектов малого и среднего бизнеса). Подать заявку можно здесь.



Узнать подробности об акции «Удачного года» можно узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.