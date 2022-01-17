Онлайн-ярмарка "Планета добрых подарков" принесла фондам 4 млн рублей

С 30 ноября по 12 января на краудфандинговой платформе Planeta.ru прошла благотворительная онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков», организованная площадкой в партнерстве с благотворительной ассоциацией «Все вместе» и Росбанком. Ее общий сбор составил 4 024 440 рублей. Ярмарку поддержали 2214 раз. В числе участников онлайн-маркета и рок-группа ДДТ.

Участниками онлайн-маркета стали 36 проверенных фондов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары и Оренбурга, занимающихся помощью больным детям и взрослым, адаптацией детей-сирот и людей с инвалидностью, спасением бездомных животных, экологическими проблемами и системным развитием благотворительности в России. Ярмарка «Планета добрых подарков» проходила во второй раз. В прошлом году она объединила 20 фондов и 1137 участников.

Уже за первые сутки, в #ЩедрыйВторник, участникам удалось собрать более двух миллионов рублей. Это больше, чем за все 1,5 месяца, которые длилась наша первая ярмарка! Добиться такого потрясающего результата удалось во многом благодаря тому, что Росбанк удвоил сумму каждой из 950 покупок, сделанных в первый день. В целом радует, как вырос проект всего за один год. Больше стало фондов-участников – и все они замечательные, все реализуют значимые проекты, на которые они и направят свою выручку с «Планеты добрых подарков». И кажется, что все популярнее становится сама идея не просто покупать подарки, а добавлять в них немного волшебства, поддерживая благотворительные организации, – отметила Алиса Малова, исполнительный директор «Все вместе».

Для Росбанка «Планета добрых подарков» – совершенно особый проект, который не только помогает собрать средства для помощи благотворительным организациям, но и формирует широкое и сплоченное сообщество неравнодушных людей. В этом году ярмарка собрала в 2,5 раза больше средств и привлекла в 2 раза больше покупателей новогодних подарков, сделанных руками подопечных фондов. Росбанк со своей стороны также удвоил отчисления в фонды с каждой из 950 покупок на платформе, совершенных в первый день ярмарки. Мы рады быть частью проекта, который дает возможность всего в несколько кликов сделать доброе дело и приобрести для своих родных и близких подарки со смыслом и с душой», – отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Как и в прошлом году, у всех благотворительных организаций были символические финансовые цели 10 тысяч рублей, которые превысили все участники ярмарки. Лидером онлайн-маркета по общему сбору стал московский центр «Пространство общения», помогающий детям и молодым взрослым с ментальными особенностями. Ярмарка принесла центру более 850 тысяч рублей, которые пойдут на ремонт собственного помещения центра. Самыми популярными лотами ярмарки стали деревянные фонарики благотворительного фонда «ТОК» (купили 101 фонарик) и календари с рисунками особых художников инклюзивных мастерских «Простые вещи» (предзаказали 72 настенных и 43 настольных календаря).

Помимо обычных пользователей, в ярмарке поучаствовала рок-группа ДДТ, ставшая новым рекордсменом Planeta.ru. Поклонники группы собрали больше 25,2 млн рублей на предзаказах альбома «Творчество в пустоте». Один миллион из этой суммы группа в равных долях перечислила 10 благотворительным организациям. Музыканты также записали видеообращение, в котором призвали фанатов включаться в поддержку фондов.

Отчеты о расходовании собранных на ярмарке средств будут размещены на сайтах фондов-участников.