Россельхозбанк и правительство Томской области обсудили инвестиционный потенциал АПК региона

В Томске состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова и Заместителя Губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра при участии исполняющего обязанности начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Евгении Булкиной, начальника Департамента потребительского рынка Наталии Забавновой регионального правительства и директора Томского филиала РСХБ Сергея Семынина.

Стороны обсудили актуальные вопросы экономической активности на территории региона. В частности, речь шла о финансировании сезонных работ, реализации инвестиционных проектов, а также перспективах развития дальнейшего сотрудничества банка с правительством области.

Как отметили на встрече, РСХБ остается основным финансовым партнером томских аграриев и заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями из других приоритетных отраслей экономики региона.

Денис Константинов отметил, что Томская область успешно развивает молочное животноводство и переработку молока, однако в регионе еще сохраняется высокий внутренний спрос на ряд базовых продуктов питания.

«По нашей оценке, в регионе есть все предпосылки для наращивания производства мяса, развития рыбной отрасли и тепличного хозяйства. Мы готовы усиливать взаимодействие по всестороннему развитию и наращиванию инвестиционной привлекательности АПК Томской области», – прокомментировал Денис Константинов.

Вице-губернатор Андрей Кнорр высоко оценил взаимодействие Администрации региона с Россельхозбанком:

«Мы ведем активную работу по инвестиционным, инфраструктурным, а также образовательным проектам. Например, «Школа фермера» - проект, который мы успешно реализовали совместно. У нас в регионе 40% внутреннего валового продукта производят личные подсобные хозяйства. Вырастить и обучить фермера - очень нужная инициатива, которую Россельхозбанк смог с успехом реализовать и в Томской области. Мы искренне надеемся, что этот проект станет регулярным».

Россельхозбанк начал работу в Томской области в 2005 году. Сейчас это один из крупнейших кредиторов региона. Он активно поддерживает аграриев, в том числе за счет активного участия в реализации государственных программ, а также предлагает весь спектр банковских услуг, новые продукты и сервисы.

Сеть обслуживания состоит из 13 дополнительных офисов, из которых 2 находятся в Томске, 11 - в районах области. Для повышения доступности финансовых услуг для сельских жителей на территории районов, где нет офисов продаж, работают официальные представители банка. Сеть самообслуживания насчитывает 42 банкомата и 15 информационно-платёжных терминалов.