353 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Больше всего людей заболело в Иркутске (+209).
Вторую и третью строчку занимают Ангарск (+36) и Братск (+21).
Всего в области с начала пандемии заболели вирусом 162 тыс. человек. Госпитализировано – 1 907 (+18), выздоровело – 151 217 (+78), умерло – 7 959 (+17).
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17 января 2022
В топ-5 по числу заболевих входит:
- Иркутск – 55 658 (+209),
- Ангарск – 14 577 (+36),
- Братск – 11 035 (+21),
- Иркутский район – 10 455 (+21),
- Осинский район – 1 491 (+19).
Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.