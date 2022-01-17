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353 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Больше всего людей заболело в Иркутске (+209).

Вторую и третью строчку занимают Ангарск (+36) и Братск (+21).

Всего в области с начала пандемии заболели вирусом 162 тыс. человек. Госпитализировано – 1 907 (+18), выздоровело – 151 217 (+78), умерло – 7 959 (+17).

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В топ-5 по числу заболевих входит:

  • Иркутск – 55 658 (+209),
  • Ангарск – 14 577 (+36),
  • Братск – 11 035 (+21),
  • Иркутский район – 10 455 (+21),
  • Осинский район – 1 491 (+19).

Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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