353 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Больше всего людей заболело в Иркутске (+209).

Вторую и третью строчку занимают Ангарск (+36) и Братск (+21).

Всего в области с начала пандемии заболели вирусом 162 тыс. человек. Госпитализировано – 1 907 (+18), выздоровело – 151 217 (+78), умерло – 7 959 (+17).

В топ-5 по числу заболевих входит:

Иркутск – 55 658 (+209),

Ангарск – 14 577 (+36),

Братск – 11 035 (+21),

Иркутский район – 10 455 (+21),

Осинский район – 1 491 (+19).

Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.