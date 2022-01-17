ВТБ купил складской комплекс в Подмосковье

Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» под управлением ВТБ Капитал Инвестиции подписал документы по покупке складского комплекса «Адмирал» площадью 26,4 тыс. кв. м, расположенного в Московской области в 10 км от МКАД. Сделка совершена на условиях Sale & Leaseback: с продавцом комплекса – логистической группой «Адмирал» – заключен долгосрочный договор аренды помещений сроком на 10 лет, сообщает Knight Frank.

– Объект соответствует стратегии фонда, которая ориентирована на суммарную доходность для инвесторов порядка 15% годовых. Консультантом сделки выступила международная компания Knight Frank, – говорится в сообщении.