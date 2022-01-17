Новости

ВТБ купил складской комплекс в Подмосковье

Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» под управлением ВТБ Капитал Инвестиции подписал документы по покупке складского комплекса «Адмирал» площадью 26,4 тыс. кв. м, расположенного в Московской области в 10 км от МКАД. Сделка совершена на условиях Sale & Leaseback: с продавцом комплекса – логистической группой «Адмирал» – заключен долгосрочный договор аренды помещений сроком на 10 лет, сообщает Knight Frank.

– Объект соответствует стратегии фонда, которая ориентирована на суммарную доходность для инвесторов порядка 15% годовых.  Консультантом сделки выступила международная компания Knight Frank, – говорится в сообщении.

Читайте также:

Банк «Открытие»: почему склады и офисы в пандемию доходнее жилья
9 сентября 2021
Спрос на складскую недвижимость в регионах России растет
29 марта 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Складская недвижимость":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Прогноз на 2022: что будет с рублем, долларом и нефтью
Прогноз: российский авторынок вырастет на 3% в 2022 году
Прогноз: Дефицит на авторынке сохранится как минимум до середины 2022 года
Прогноз: Рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждение
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании