Руслан Болотов раскритиковал качество уборки снега в Иркутске

Мэр поручил усилить работы, рассказали SIA.RU в мэрии.

Он проинспектировал как убирают снег в Октябрьском районе.

«Приходят запросы от горожан – жители жалуются, что во дворах не убрано. Проехали с проверкой. К работе многих управляющих компаний есть вопросы. Порядок необходимо навести – от этого зависят комфорт и, главное, безопасность жителей. Будем усиливать работу с организациями в этом направлении. Ситуацию мониторим в ежедневном режиме, – отметил глава Иркутска.

Напомним, что ежедневно на уборке дворовых территорий Иркутска задействовано свыше 500 дворников управляющих компаний.