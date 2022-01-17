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Спасатели, полицейские и казаки будут дежурить на иорданях Иркутской области

Ежегодно в праздниках участвуют до 80 тысяч человек, из них более 20 тысяч совершают обряд купания, сообщили SIA.RU Иркутской области.

Ранее из-за тонкого льда и эпидемиологической обстановки купания запретили в семи муниципалететах. акое решение озвучили представители:

  • Шелеховского р-на,
  • Нижнеудинского р-на,
  • Усть-Илимского р-на,
  • Нижнеилимского р-на,
  • Катангского р-на,
  • Иркутска,
  • Усть-Илимска.

На сегодняшний день подано 14 заявок об оборудовании иорданей в 10 муниципалитетах.

Вплоть до 18 января будет проводиться совместная работа по уточнению мест купания и забора воды. При этом будут учтены ледовая и эпидемиологическая обстановка, а также результаты проб качества воды.

С 18 по 20 января силы территориальной подсистемы РСЧС и все подразделения ГИМС будут работать в режиме повышенной готовности. В местах проведения массовых мероприятий организуют дежурство должностных лиц муниципалитетов, сотрудников полиции, государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, фельдшеров, а также представителей казачества и других общественных организаций.

Всего для обеспечения безопасности планируется задействовать порядка пятисот человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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