Частично разрешили строительство жилья в седьмой приаэродромной зоне Иркутска

Решен вопрос, который парализовал развитие строительство жилья и социальных объектов в Иркутске. Росавиация внесла изменения в приказ и разрешила строительство на части седьмой зоны приаэродромной территории города.

Теперь приаэродромную территорию аэропорта Иркутск разделят на две части.Территория, непосредственно примыкающая к аэропорту, будет называться «сектор 7.2». Это сам аэропорт Иркутска, небольшая часть Иркутска и Иркутского района. Там эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 децибел. На этой территории будет всё также запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

Удаленная от аэропорта территория будет называться «сектор 7.1». В нём шумовая нагрузка ниже. Там допускается строительство или реконструкция жилья и социальных объектов при условии выполнения мероприятий по шумозащите. Строители должны будут определять их при проектировании строительства (реконструкции) объектов.

– Приказ Росавиации – долгожданный для Иркутска. Седьмая приаэродромная зона аэропорта накрыла значительную часть города и Иркутского района. Были введены ограничения на строительство жилья и социальных объектов, их постановка на кадастровый учёт. Теперь будут внесены изменения. Они вступят в силу после того, как Управление Росреестра по Иркутской области внесет необходимые сведения в единый государственный реестр недвижимости, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что седьмая подзона определена приказом Росавиации № 421-п, она установлена для зашиты жителей от шумового воздействия воздушных судов.В её границы попадает более 50% площади Иркутска и еще 12 муниципальных образований Иркутской области, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. Участники рынка называли это решение бомбой замедленного действия, которое парализует развитие города.