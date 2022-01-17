Новости

В Иркутской области подтверждено 26 случаев омикрон-штамма коронавируса

За сутки это число увеличилось более чем в 6 раз. Как сообщил на оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных, на 17 января в регионе зарегистрировано 26 случаев. Для сравнения – в выходные сообщалось о четырёх подтвержденных случаях омикрона.

Читайте также:

Роспотребнадзор: COVID-19 у беременных снижает интеллект их младенцев на 20%
17 января 2022
Мощности ПЦР-лабораторий в Приангарье позволяют делать до 20 тысяч тестов на ковид ежесуточно
17 января 2022

Власти региона потребовали перейти на усиленный режим ПЦР-лабораториям. В настоящее время в регионе развернуто 4691 койка для оказания помощи пациентам с коронавирусом, 30% коек свободны.

Омикрон-штамм является достаточно заразным. Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма может единовременно заразить около ста человек, чихнув один раз. Он подчеркнул, что омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней.

За последние сутки 353 человека заразились коронавирусом в Иркутской области, больше всего людей заболело в Иркутске (+209), вторую и третью строчку занимают Ангарск (+36) и Братск (+21).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз на 2022: что будет с рублем, долларом и нефтью
Прогноз: российский авторынок вырастет на 3% в 2022 году
Прогноз: Дефицит на авторынке сохранится как минимум до середины 2022 года
Прогноз: Рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждение
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании