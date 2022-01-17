В Иркутской области подтверждено 26 случаев омикрон-штамма коронавируса

За сутки это число увеличилось более чем в 6 раз. Как сообщил на оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных, на 17 января в регионе зарегистрировано 26 случаев. Для сравнения – в выходные сообщалось о четырёх подтвержденных случаях омикрона.

Власти региона потребовали перейти на усиленный режим ПЦР-лабораториям. В настоящее время в регионе развернуто 4691 койка для оказания помощи пациентам с коронавирусом, 30% коек свободны.

Омикрон-штамм является достаточно заразным. Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма может единовременно заразить около ста человек, чихнув один раз. Он подчеркнул, что омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней.

За последние сутки 353 человека заразились коронавирусом в Иркутской области, больше всего людей заболело в Иркутске (+209), вторую и третью строчку занимают Ангарск (+36) и Братск (+21).