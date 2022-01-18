Утвержден новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Теперь осложнения при первой вакцинации считаются медотводом, сообщает РБК.

Бессрочные противопоказания

Тяжелая аллергия, гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин, и тяжелые осложнения после предыдущих вакцинаций (например, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции) Минздрав посчитал бессрочными противопоказаниями к вакцинации.

Временные противопоказания

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические болезни Минздрав отнес к временным противопоказаниям. В последнем случае медотвод будет действовать в период острой фазы болезни и две-четыре недели после наступления ремиссии. Также временным поводом отказаться от прививки могут стать респираторные заболевания, даже в легкой форме.

Противопоказания к вакцинации некоторыми препаратами

Людям со злокачественными новообразованиями нельзя вакцинироваться «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Беременным и кормящим противопоказаны препараты «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М». Несовершеннолетних можно вакцинировать только «Спутник М».