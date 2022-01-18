«Яндекс» договорился о мировой с маркетплейсами, обвинившими его в злоупотреблении при выдаче информации

"Яндекс" заключил мировое соглашение с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игроками на рынке, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в поисковой выдаче и преимущественное продвижение его сервисов с помощью специнструмента "колдунщики". Об этом сообщает "Интерфакс".

В рамках мирового соглашения "Яндекс" выплатит 1,5 млрд рублей в некоммерческую организацию "Российский фонд развития информационных технологий" – оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ. Средства будут выплачены в течение 10 рабочих дней после того, как суд утвердит мировое соглашение.

Также "Яндекс" разработал политику партнерской интеграции со своим поиском и заключил допсоглашение к действующим договорам с входящими в портфель интернет-группы проектами ("Кинопоиск", "Вертикали", "Медиасервисы") об использовании "колдунщиков" в соответствии с этой политикой.

Помимо этого, компания опубликовала политику обеспечения непредвзятости своей поисковой выдачи и описание механизмов ранжирования в поиске.

"Яндекс" будет обязать выполнять партнерское соглашение в течение четырех лет с момента утверждения мирового соглашения судом.

Летом 2019 года сервисы Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС пожаловались, что "Яндекс" злоупотребляет доминирующим положением в поисковой выдаче. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская конкурентов к использованию виджета. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов.