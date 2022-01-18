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Долгострой на бульваре Рябикова в Иркутске достроят до конца 2023 года

Забрезжил свет в конец тоннеля. Иркутские дольщики, вложившие средства в стройку еще в далеком 2006  году, через 17 лет наконец-то получат квартиры. Строительство дома на бульваре Рябикова, 21а, было приостановлено в 2013 году, застройщик «БазисСтройИнвест» был объявлен банкротом. Сейчас проблемный объект взял под личный контроль губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, достройка будет происходить с участием Федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Техническое обследование состояния здания, а также проектно-изыскательные работы для завершения строительства начнутся в конце января, сообщил министр строительства Иркутской области Павел Писарев во время выездного совещания на объектах долевого строительства.

– В ближайшее время будет подписан договор на выполнение технического обследования состояния здания, а также проектно-изыскательных работ, по графику они будут завершены в июле 2022 года. В ноябре на площадку зайдет подрядчик для завершения строительства. Планируем вручить ключи дольщикам в 4-м квартале 2023 года, – уточнил Павел Писарев.

Из четырех блок-секций на бульваре Рябикова, которые возводят с 2006 года, готовность двух блок-секций составляет 91 %, в них проживают люди, третья блок-секция готова на 42 %. Завершение строительства 1-й, 2-й и 3-й, блок-секций и пройдет с участием Федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

– Кроме того, в комплексе предусмотрены 4-я блок-секция и подземная автостоянка, готовность этих объектов составляет 5 % и 50 % соответственно. В декабре 2021 года 4-я блок-секция и автопарковка были включены в Единый реестр проблемных объектов Иркутской области, это позволит также рассмотреть возможность выделения федерального финансирования для завершения строительства этих объектов, – комментирует Роман Лиходиевский, руководитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области.

Ранее было объявлено, что обманутые дольщики семи долгостроев Иркутской области получат ключи от квартир в 2022 году. Это дома в 32-м микрорайоне Ангарска, здания в Иркутске на Седова, многоэтажки на Радищева, блок-секции в поселке Изумрудный, на улицах Седова и Донской в областном центре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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