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Власти привлекут инвестора для достройки 16-этажного дома на улице Радищева в Иркутске

Министр строительства Иркутской области Павел Писарев сообщил, что власти намерены найти инвестора для завершения проблемного долгостроя – 16-этажного жилого дома на улице Радищева. Об этом он заявил на встрече с дольщиками.

Строительство дома началось в 2015 году, а в 2018-м застройщик – ООО «Северный» – был признан банкротом. Своего жилья по этому адресу ждут 36 граждан.

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– Для восстановления прав обманутых дольщиков по этому объекту будем привлекать инвесторов. В конце декабря состоялось собрание кредиторов застройщика, на котором конкурсным управляющим предложено реализовать объект с торгов и компенсировать людям их затраты. Однако участники долевого строительства выразили свою позицию. С ее учетом Правительство региона рассматривает возможность завершения строительства с привлечением АО СЗ «Строительная корпорация Иркутской области», – пояснил Павел Писарев.

Ранее было объявлено, что обманутые дольщики семи долгостроев Иркутской области получат ключи от квартир в 2022 году. Это дома в 32-м микрорайоне Ангарска, здания в Иркутске на Седова, многоэтажки на Радищева, блок-секции в поселке Изумрудный, на улицах Седова и Донской в областном центре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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