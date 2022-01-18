Добыча золота снизилась в Бодайбинском районе

Там добывается 9,3% всего золотого запаса России. В 2021 году дефицит иностранной рабочей силы и истощение запасов месторождений привели к снижению добычи на 3% (756 кг золота), сообщает ТАСС.

«Связано это с истощением россыпных месторождений. <…> Конечно, снижение не настолько значительное, и есть предприятия, которые добычу наращивают. Я думаю, что мы будем находиться на уровне добычи в пределах 25 т ежегодно, пока не запустим Сухой Лог. Другой фактор, это пандемия, закрытие границ, и как следствие, дефицит иностранной рабочей силы», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что начало сезона добычи, которое обычно приходится на март, в 2021 году откладывали на месяц из-за отсутствия трудовых мигрантов. Это существенная задержка, учитывая сезонность работ в данной отрасли.

Напомним, что объем добычи золота в Иркутской области за 2020 год вырос до 25,5 тонн.