Год с поиска работы начали 25,5 тысячи иркутян

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), сколько жителей Иркутской области решили начать год с поиска новой работы, и в каких профсферах чаще всего рассматривают трудоустройство.

Больше всего активных соискателей среди начинающих специалистов, на их долю приходится 20% открытых в Иркутской области резюме, далее следует административный персонал (12%) и замыкают тройку сотрудники из сферы продаж (10%), Любопытно, что на четвертом месте среди кандидатов, которые показывают наибольшую заинтересованность в поиске работы – высший менеджмент (6,2%).

Кстати, в Сибирском ФО в прошлом году на одну вакансию для данных специалистов приходилось в среднем шесть резюме, тогда как средние показатели по рынку труда в регионе – 3,7 резюме на вакансию, это означает, что топ-менеджеры испытывают сложности с трудоустройством.

В числе наиболее активных соискателей также специалисты из сферы производства, водители и логисты, маркетологи и ИТ-специалисты.

Среди жителей области, которые решили сменить работу в начале года, мужчины и женщины представлены в равных пропорциях 50/50.

51% соискателей имеют больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 33% случаев это люди от 18 до 30 лет, в 31% – от 30 до 40 лет. Интересно, что практически каждый пятый соискатель (18%), опубликовавший и/или обновивший резюме в январе, рассматривает удалённый формат работы.

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Иркутской области в январе составила 40 тысяч рублей.