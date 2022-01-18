«Иркутскэнергосбыт» запустил мобильное приложение для юридических лиц

«Иркутская энергосбытовая компания» создала мобильное приложение для корпоративных клиентов и обновила функционал приложения для физических лиц, рассказали SIA.RU в компании.

Компания запустила приложение «Иркутскэнергосбыт для бизнеса» – мобильную версию личного кабинета сайта, которой могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели и собственники коммерческих помещений в многоквартирных домах. Теперь в смартфоне им доступны самые популярные услуги – возможность просмотра расчетов, начислений, оплата услуг.

Пользователи смогут в режиме онлайн передать показания приборов учета, оформить обращение и заказать акт сверки на электронную почту. Новое приложение дает возможность управлять несколькими договорами, получать push-уведомления, посмотреть, скачать справку о начислениях или заказать платежные, отчетные документы на электронный адрес. В мобильной версии предусмотрена возможность входа по face ID, touch ID или пин-коду.

Обновлено и мобильное приложение для физических лиц. Например, в разделе «Профиль» объединены личные данные, информация о жилом помещении и настройки лицевого счета. Для удобства потребителей история показаний перенесена в отдельную вкладку, а во вкладке «Обращения» добавлен сервис «Вызов специалиста». Помимо этого, появилась возможность присваивать названия лицевым счетам, подключена возможность входа в приложение по face ID, touch ID или пин-коду.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

«Компании важно создавать комфортные условия для своих клиентов, чтобы они могли оперативно решать коммунальные вопросы независимо от своего местонахождения. Теперь корпоративным клиентам доступны все услуги по взаимодействию со специалистами со смартфона или планшета».

Подробная инструкция по установке и обновлению приложений доступна на официальном сайте компании www.sbyt.irkutskenergo.ru.