En+ Group и Матч ТВ запустили новый проект «На лыжи с Еленой Вяльбе!»

На телеканале вышел в эфир первый выпуск нового телепроекта «На лыжи с Еленой Вяльбе», рассказали SIA.RU в компании.

Цель проекта – популяризация и развитие лыжного спорта как самого народного. Передача знакомит зрителей с последними новостями из мира лыжных гонок, рассказывает о том, как развивается лыжный спорт в нашей стране, тренируются будущие рекордсмены. Ведущей передачи стала легендарная отечественная лыжница Елена Вяльбе, многократная олимпийская чемпионка, Президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года, глава Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020 года. Елена Вяльбе активно вовлечена в проект En+ Group «На лыжи!», реализуемый с 2016 года.

Проект «На лыжи!» был инициирован основателем компании Олегом Дерипаской и направлен на развитие лыжного спорта как самого народного из видов спорта, а также подготовку олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций Сибири в этом виде спорта. На сегодняшний день в проекте участвуют 16 городов Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми. Один из важнейших вопросов – создание спортсменам достойных условий для тренировок и соревнований.

В рамках проекта «На лыжи!» En+ Group и РУСАЛ вложили в развитие лыжной инфраструктуры более 100 млн руб. На эти деньги была построена новая лыжная база международного уровня в Тулуне. Проведено расширение и увеличение протяженности лыжных трасс, реконструкция лыже-биатлонного комплекса в Ангарске. Сейчас ведется поэтапная реконструкция лыжного стадиона в Братске и строительство лыжных баз в Нижнеудинске и Дивногорске. При этом базы обеспечиваются всем необходимым инвентарем и экипировкой. En+ Group также является официальным партнером национальной сборной во время лыжного сезона 2021/2022.

Успехи спортсменов – олимпийцев невозможны без участия профессиональных наставников, именно поэтому важной частью проекта «На лыжи!» является повышение уровня профессиональной подготовки тренеров, работающих как с начинающими группами, так и с региональными сборными. С 2016 года 600 специалистов по лыжным гонкам прошли курсы повышения квалификации. Много внимания уделяется и соревновательной практике – ежегодно проводится Первенство «На лыжи!» среди юношей и девушек младшего и среднего возрастов. За пять лет в соревнованиях приняли участие более 3000 юных спортсменов. На финал проекта приезжают спортсмены из разных регионов России. Для всех участников и тренеров ежегодно организуются мастер-классы от тренеров и сервисёров сборной России по лыжным гонкам, проводятся встречи с именитыми лыжниками и другие мероприятия.

Посмотреть передачу в записи можно на официальном сайте телеканала Матч ТВ.