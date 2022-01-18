Новости

В случае подъёма заболеваемости COVID-19 или ОРВИ школьников и студентов Приангарья отправят на дистанционку

Читайте также:

Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения
18 января 2022
Утвержден новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
18 января 2022

Пока образовательные учреждения работают в очной форме.

«В случае массового подъёма заболеваемости образовательные организации Иркутской области должны быть готовы к переходу на удаленку. Содействие в организации онлайн занятий готов оказать Институт развития образования Иркутской области», – сказал министр образования Приангарья Максим Парфенов.

В настоящее время в регионе нет детских садов, закрытых из-за ситуации с коронавирусом, а также школ, полностью переведенных на дистанционную форму обучения. Такой формат используют как карантинную меру при заболеваниях в отдельных классах.

Напомним, что сейчас вакцинировано более 80% работников образования (79 тыс. человек). Также привиты от ковида 87% преподавателей вузов и около 50% студентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В случае подъёма заболеваемости COVID-19 или ОРВИ школьников и студентов Приангарья отправят на дистанционку
Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения
Роспотребнадзор: COVID-19 у беременных снижает интеллект их младенцев на 20%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании