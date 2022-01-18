В случае подъёма заболеваемости COVID-19 или ОРВИ школьников и студентов Приангарья отправят на дистанционку

Пока образовательные учреждения работают в очной форме.

«В случае массового подъёма заболеваемости образовательные организации Иркутской области должны быть готовы к переходу на удаленку. Содействие в организации онлайн занятий готов оказать Институт развития образования Иркутской области», – сказал министр образования Приангарья Максим Парфенов.

В настоящее время в регионе нет детских садов, закрытых из-за ситуации с коронавирусом, а также школ, полностью переведенных на дистанционную форму обучения. Такой формат используют как карантинную меру при заболеваниях в отдельных классах.

Напомним, что сейчас вакцинировано более 80% работников образования (79 тыс. человек). Также привиты от ковида 87% преподавателей вузов и около 50% студентов.