Опубликованы правила безопасности при купании в иорданях

На всех иорданях Иркутской области будут дежурить спасатели, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.
Простые правила напоминают спасатели:
- окунаться в ледяную воду стоит только здоровому человеку;
- непосредственно перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку;
- к иордани следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки;
- прыжки в воду опасны!
- погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это может привести к шоку от холода;
- неподготовленному человеку нежелательно находиться в иордани более минуты во избежание переохлаждения;
- при выходе из проруби для собственной безопасности воспользуйтесь страховкой и помощью окружающих;
- после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- согреться поможет горячий чай из ягод и фруктов с мёдом. Не употребляйте спиртные напитки ни перед купанием, ни после него;
- не оставляйте детей без присмотра на льду, тем более вблизи проруби. Малышей держите за руку.
«Помните, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников в иордани крайне опасно», – заключают в МЧС.