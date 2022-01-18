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Опубликованы правила безопасности при купании в иорданях

На всех иорданях Иркутской области будут дежурить спасатели, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Простые правила напоминают спасатели:

  • окунаться в ледяную воду стоит только здоровому человеку;
  • непосредственно перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку;
  • к иордани следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки;
  • прыжки в воду опасны!
  • погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это может привести к шоку от холода;
  • неподготовленному человеку нежелательно находиться в иордани более минуты во избежание переохлаждения;
  • при выходе из проруби для собственной безопасности воспользуйтесь страховкой и помощью окружающих;
  • после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
  • согреться поможет горячий чай из ягод и фруктов с мёдом. Не употребляйте спиртные напитки ни перед купанием, ни после него;
  • не оставляйте детей без присмотра на льду, тем более вблизи проруби. Малышей держите за руку.

«Помните, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников в иордани крайне опасно», – заключают в МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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