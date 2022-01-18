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124 светильника установили в дендропарке иркутского Академгородка

Новое освещение подключили в конце декабря, рассказали SIA.RU в мэрии.

«В 2022 году в дендропарке организуют аптекарские сады, где высадят лекарственные растения, с зонами отдыха, появится детская игровая площадка и площадка для выгула собак», – рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

Дендропарк расположен в лесополосе между улицами Фаворского и Лермонтова в Академгородке. При проектировании благоустройства учтены пожелания жителей микрорайона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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