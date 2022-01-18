Чистая прибыль банка ВТБ за 2021 год увеличилась до 242,6 млрд рублей

Банк ВТБ (ПАО) опубликовал основные финансовые результаты по РСБУ за декабрь и двенадцать месяцев 2021 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, Руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«Прошедший год был рекордным для ВТБ во многих отношенияx, включая как уровень прибыльности, так и показатели роста бизнеса. Основным фактором улучшения прибыльности были внушительный рост основных банковских доходов и стабильное качество активов. ВТБ получил рекордную сумму чистой прибыли по РСБУ за 2021 г в размере 242,6 млрд рублей Показатели Банка по РСБУ имеют высокую степень корреляции с отчетностью Группы ВТБ по МСФО и публикуемые нами цифры являются индикатором отличных результатов Группы по итогам года по МСФО».

Доходы и прибыль

По итогам 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за 12 месяцев 2021 года составила 242,6 млрд рублей, в том числе в декабре 4,0 млрд. рублей, увеличившись в 516 и в 14 раз соответственно.

Чистые процентные доходы Банка за 12 месяцев 2021 года составили 586,1 млрд. рублей увеличившись на 23,8% год к году. Основными компонентами роста чистого процентного дохода по итогам 2021 года остаются выросший объем кредитного портфеля Банка и портфеля долговых ценных бумаг. На фоне повышения ключевой ставки Банка России чистые процентные доходы показали незначительное снижение и за декабрь месяц 2021 года составили 41,8 млрд. рублей.

Чистые комиссионные доходы Банка за 12 месяцев 2021 года составили 147,9 млрд. рублей, увеличившись на 12,6%. Основными драйверами роста комиссионных доходов в 2021 году являлись доходы за рассчетно-кассовое обслуживание, а также за брокерское обслуживание.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 88,4 млрд. рублей за 12 месяцев 2021 года и 2,1 млрд. рублей за декабрь 2021 года, снизившись соответственно на 71,5% и 95,7% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение объема созданных резервов к совокупному кредитному портфелю по состоянию на 1 января 2022 года составило 4,8% (5,4% на 1 декабря 2021 года и 5,3% на 1 января 2021 года).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 217,1 млрд. рублей за 12 месяцев 2021 года, увеличившись на 1,5% год к году ввиду увеличения расходов на цифровую трансформацию. В декабре 2021 года расходы на содержание персонала и административные расходы составили 34,9 млрд. рублей, снизившись год к году на 18,5%.

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 января 2022 года составили 19,1 трлн. рублей, увеличившись на 17,0% за 2021 год и на 0,2% за декабрь 2021 года.

Совокупный кредитный портфель составил 13,4 трлн. рублей, увеличившись на 12,7% за 12 месяцев 2021 года и на 1,2% за декабрь 2021 года. При этом розничный кредитный портфель увеличился на 28,1% за 2021 год.

Продажи кредитных продуктов физическим лицам за 2021 год выросли относительно 2020 года на 40%, в т.ч. продажи кредитов наличными почти на 54%. При этом темпы роста снижаются, что в том числе связано с общерыночным трендом по росту процентных ставок.

В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись в декабре до 31,4% по сравнению с 27,6% на начало года.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,2 трлн. рублей, увеличившись на 6,9% с начала года и на 0,9% за декабрь 2021 года.

Сохраняется устойчивая динамика роста объемов кредитования клиентов среднего и малого бизнеса. C начала года прирост объемов кредитования составил практически 13,8% (рост на 0,2 трлн рублей), общий объем кредитов превысил сумму в 1,6 трлн. рублей. Несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение года, эффективное сотрудничество банка с клиентами, включая доступность, скорость, клиентоцентричность, меры поддержки среднего и малого предпринимательства, позволило наращивать кредитный портфель стабильными и устойчивыми темпами: если в 1-м полугодии 2021 года прирост объемов кредитования составил 6,2%, то во 2-м полугодии прирост превысил 7%.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 1,2 трлн. рублей, достигнув 3,3 трлн. рублей, что составляет рост на 55,5% по итогам года и на 7,3% в декабре. Рост портфеля обусловлен приобретением значительного пакета государственных бумаг и ипотечных облигаций.

Средства клиентов по состоянию на 1 января 2022 года составили 16,5 трлн. рублей, увеличившись за 12 месяцев на 22,0% и на 0,3% в декабре 2021 года.

Средства клиентов — юридических лиц составили 10,7 трлн. рублей, увеличились на 25,9% с начала года и снизившись на 1,9% в декабре 2021 года. Рост средств клиентов крупного бизнеса обеспечивался в том числе привлечением средств от клиентов нефтегазовой и атомной отрасли.

При этом наблюдается опережающая динамика роста объемов привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (включая остатки на счетах эскроу), рост с начала года составил 13% (более 0,22 трлн. рублей), достигнув практически 2 трлн. рублей. Сопоставимая с кредитами динамика объемов привлеченных средств дополнительно подтверждает модель устойчивого самофондирования операций с клиентами данного сегмента бизнеса. Ввиду повышения ключевой ставки Банка России и последующего повышения ставок на рынке растет интерес клиентов к размещению срочных средств, что особенно проявилось во 2-м полугодии и особенно в 4-м квартале 2021 года, в которых прирост срочных привлечений значительно превышал прирост ресурсов до востребования.

Средства клиентов — физических лиц составили 5,8 трлн. рублей, увеличившись на 4,7% за декабрь и на 15,5% с начала года.

Прирост розничного портфеля привлеченных средств (без учета эскроу) с начала года составил 10%, в т.ч. портфель cрочных депозитов вырос за 12 месяцев 2021 года на 17%. Рублевый ресурсный портфель вырос на 15%, в т.ч. портфель рублевых депозитов на 34%.

Структура клиентских привлечений остается стабильной: 64,7% составляют средства юридических лиц, 35,3% — средства физических лиц.

Капитал и нормативы достаточности капитала банка ВТБ

По состоянию на 1 января 2022 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 802,1 млрд. рублей (1,8 трлн. рублей), уменьшившись на 1,1% за декабрь. С начала года общий капитал увеличился на 9,5% преимущественно за счет заработанной прибыли и привлечения средств за счет выпуска субординированных облигаций.

За 12 месяцев в регулятивный капитал были включены выпущенные Банком субординированные облигации в рублевом эквиваленте на сумму 219,7 млрд. рублей, в т.ч. в декабре 2021 года— 47,9 млрд. рублей.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 января 2022 года основную часть составляет базовый капитал в размере 1 242,1 млрд. рублей и основной капитал в размере 1 612,2 млрд. рублей.

Базовый капитал за декабрь уменьшился на 39,9 млрд. рублей или на 3,1%.

Основной капитал за этот же период увеличился на 4,4 млрд. рублей или на 0,3%.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 января 2022 года норматив Н1.0 (общий) составлял 11,06% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 7,60% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,87% (минимально допустимое значение — 6%).

Активы, взвешенные с учетом риска (RWA) (знаменатель норматива достаточности собственных средств (капитала), Н1.0), за 2021 год выросли на 11,7%, достигнув 16 299,6 млрд. рублей, при этом за декабрь 2021 года RWA увеличились на 0,6% в связи с увеличением объема требований по операциям с физическими и юридическими лицами.

Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за 12 месяцев снизилось на 0,22 п.п. в основном за счет роста операций с юридическими и физическими лицами.

Переход на новый расчет операционного риска согласно Положению Банка России № 744-П c отчетности по состоянию на 1 апреля 2021 года позволил Банку улучшить норматив достаточности капитала на 0,4 п.п.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.