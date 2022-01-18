Банк ВТБ сообщил о переводе до 70% персонала на дистанционку

Это решение банк принял на фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения омикрон-штамма коронавируса.

– Здоровье наших сотрудников и клиентов – безусловный приоритет для банка ВТБ. На фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения нового штамма коронавируса в мире руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее 50% от фактической численности сотрудников головной организации банка, – говорится в сообщении банка.– Этот режим действует в банке еще с осени прошлого года. В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%. Кроме того, обязательное ПЦР-тестирование теперь будет проводиться на еженедельной основе для всех работающих в офисах головной организации банка, также сохраняются ограничения на очные встречи и командировки.

Банк будет внимательно следить за развитием ситуации и в дальнейшем принимать все необходимые меры в целях защиты здоровья сотрудников и клиентов.